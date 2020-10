Wie läuft es bei Melina Hoch und Tim Kühnel? Das Gewinnerpaar der diesjährigen Love Island-Staffel entschied sich im Finale für die Liebe und dafür, die Siegprämie von 50.000 Euro untereinander aufzuteilen. Nun sind die Fans neugierig: Sind die beiden auch im echten Leben ein Paar? Erst kürzlich erzählten sie im Promiflash-Interview, dass sie Gefühle füreinander hätten. Jetzt gaben Tim und Melina in einem Livestream ein Beziehungs-Update.

In einem Instagram-Video beantworteten die beiden die Fragen ihrer Fans. Dabei wollte ein User wissen, ob die zwei frisch Verliebten schon übers Heiraten nachgedacht haben. Sichtlich verlegen antwortete Melina: "Also, wir sind ja nicht nur Freunde..." Hat die hübsche Brünette damit etwa bestätigt, dass die beiden jetzt offiziell ein Paar sind? Auch Tim äußerte sich dazu: "Wir befinden uns gerade irgendwo zwischen Freundschaft und Hochzeit."

Da die zwei jedoch in unterschiedlichen Bundesländern wohnen, können sie sich aktuell nicht mehr so oft sehen. In dem Video erzählt Tim, dass es ungewohnt sei, mit Melina plötzlich nur noch Kontakt über WhatsApp zu haben. Er habe jedoch bereits einen Zug nach Köln gebucht, um mit der Cheerleaderin Zeit verbringen zu können.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Tim Kühnel, "Love Island"-Gewinner 2020

Instagram / timkuehnel Melina Hoch und Tim Kühnel im Oktober 2020

Love Island, RTL Melina Hoch und ihr "Love Island"-Partner Tim Kühnel

