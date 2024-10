Neues Kapitel: Max Bornmann und Melina Hoch ziehen zusammen

Melina Hoch schwebt seit einiger Zeit im Liebesglück mit Max Bornmann. Wie das TV-Sternchen jetzt auf Instagram verkündet, wagen die zwei den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Sie ziehen in eine gemeinsame Wohnung! "Wir haben die perfekte Wohnung gefunden und sind bereit für ein neues Kapitel", schreibt die ehemalige Love Island-Gewinnerin zu einem Video des Paares, in dem sie sich scheinbar in den besagten vier Wänden befinden und einen Freudentanz aufführen.

Dass Melinas Beziehung mit dem einstigen Make Love, Fake Love-Kandidaten ziemlich gut läuft, machte sie bereits in den vergangenen Wochen deutlich. In ihrer Story schwärmte die Influencerin erst kürzlich davon, wie glücklich Max sie mache. "Wir lachen sehr viel zusammen, haben Spaß, egal, wo wir sind. Wir können aber auch sehr gut und ernst über alles Mögliche offen und ruhig sprechen", betonte sie und fügte hinzu, dass sie sehr viel Zeit miteinander verbringen – ohne sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen.

Bereits bevor die Ex von Tim Kühnel und die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit ihr Pärchen-Debüt in den sozialen Medien gaben, vermuteten Fans, dass etwas zwischen ihnen läuft. Im vergangenen Juni machten Melina und Max es dann offiziell: Sie veröffentlichten eine Aufnahme im Netz, in der sie unter anderem im Urlaub, beim Kuscheln oder Albern zu sehen waren. Zwar schrieben sie nicht explizit, zusammen zu sein, es war jedoch unübersehbar, wie happy und verliebt sie waren.

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, 2024

Anzeige Anzeige