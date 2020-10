David Beckham (45) lässt sich von der Kritik einiger Follower nicht beeinflussen! Vor etwa einem Jahr drückte der ehemalige Profi-Fußballer seiner Tochter Harper Seven (9) öffentlich einen dicken Schmatzer mitten auf den Mund. So weit, so normal? Nicht, wenn es nach einigen Netz-Usern geht! Die feindeten den vierfachen Familienvater für die Geste harsch an. Dass solch negative Reaktionen, wenn es um die Liebe zu seiner Tochter geht, aber einfach an dem Sportler abprallen, beweist er nun: Er wiederholt seine Kuss-Geste, ungeachtet der möglichen Reaktionen.

Auf Instagram stellt keine Geringere als Davids Frau Victoria Beckham (46) das Foto ihres Mannes und ihrer Tochter online, das die beiden küssend zeigt. Auch dieses Mal knutscht der Brite seinen Sprössling mitten auf die Lippen. Während die meisten Kommentatoren nun positiv gestimmt sind, gibt es aber auch erneut kritische Reaktionen. "David, diese Art von Kuss mit deiner Tochter ist wirklich seltsam" oder "Küss deine Tochter nicht auf den Mund, es ist unangemessen", heißt es unter dem liebevollen Schnappschuss.

Schon kurz nach seinem ersten Shitstorm für die Kuss-Aktion rechtfertigte sich David im Netz und betonte, dass er bis auf seinen ältesten Sohn Brooklyn (21) alle seine Kinder auf den Mund küssen würde. "Ich gehe sehr zärtlich mit meinen Kindern um. So wurden Victoria und ich aufgezogen und so sind wir im Umgang mit unseren Kindern", sagte er damals.

Instagram / davidbeckham David Beckham und seine Tochter Harper Seven

Instagram / victoriabeckham Harper Seven und David Beckham im Oktober 2020

Instagram / davidbeckham Victoria, Harper Seven und David Beckham im September 2020

