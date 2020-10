Großer Wirbel um Pietro Lombardis (28) neue Freundin! Wie die Fans der hübschen Blondine wissen, ist Laura Maria neben ihrer Stelle als Anwaltsgehilfin inzwischen auch als Influencerin tätig. So produziert sie regelmäßig Fashion- und Lifestyle-Content für ihre Community und bewirbt auch hin und wieder Produkte. Genau deswegen hat die Beauty nun Ärger: Eine Firma, die mit ihr als Influencerin zusammenarbeiten wollte, fühlt sich von Laura betrogen!

Boar Energy ist ein deutsches Start-up, das weltweit erfolgreich Energydrinks unter die Leute bringt. Dies wollten sie eigentlich auch mit Lauras Hilfe tun – gegenüber Promiflash schildert der Sprecher von Boar Energy jetzt aber: "Für unsere Kampagne haben wir in Deutschland zahlreiche Influencer gebucht. Auch Laura zählte zu den gebuchten Influencern. Mit allen Influencern war der Ablauf reibungslos, [...] allerdings scheint sich Laura unter Vorgabe falscher Tatsachen unsere Artikel erschlichen zu haben."

Wie auch die Social-Media-Agentur, die zwischen Laura und Boar Energy vermittelt hatte, gegenüber Promiflash bestätigte, habe sie dem Deal zugestimmt, ein Produktpaket bekommen, sich dann aber nicht mehr zurückgemeldet – geschweige denn die Sachen beworben. "Das Mindeste wäre gewesen, uns die Ware zurückzusenden, sollte Sie sich spontan gegen eine Kooperation entschieden haben", betont der Boar-Energy-Sprecher weiter. "Aber da sie die Agentur blockiert hat und sich nicht bei uns gemeldet hat, gehen wir davon aus, dass Laura die Ware unterschlagen hat."

Man muss dazu jedoch sagen: Offenbar hatte noch kein unterschriebener Vertrag zwischen Laura und dem Unternehmen bestanden – außerdem scheint sie auch noch nicht für die Kooperation bezahlt worden zu sein. Somit dürfte die Aktion für die Firma vielleicht unschön, jedoch in keiner Weise ein juristischer Klagegrund sein. Doch was sagt Laura eigentlich zu der ganzen Sache? Pietros Management, das mit der Agentur in dieser Sache zunächst Kontakt gehabt haben soll, hat sich auf Promiflash-Anfrage bisher nicht dazu geäußert.

