Sie nehmen sich einfach zu gern auf die Schippe! Ryan Reynolds (44) und Blake Lively (33) gelten seit Jahren als DAS Traumpaar in Hollywood. Zwar geben die beiden nie wirklich viel über ihre Beziehung preis, wenn das aber mal der Fall ist, haben vor allem die Fans immer etwas zu lachen – und das auch jetzt wieder: Blake widmete ihrem Gatten Ryan einen ziemlich witzigen Geburtstagsgruß im Netz!

Am Freitag zelebrierte der Schauspieler seinen 44. Geburtstag. Zu diesem Anlass ließ es sich seine Frau nicht nehmen, ihm auf Instagram würdig zu gratulieren. Zu einem Bild, auf dem Ryan mit einem gezwungenen Lächeln einen Kuchen entgegennimmt, schrieb die 33-Jährige: "Erstens: Welche verlorene Seele wünscht sich bitte so einen langweiligen Kuchen? Und zweitens: Welches Tier isst diesen Kuchen dann, ohne vorher die Kerzen auszupusten? Ryan, erkläre mir wer." Ganz offensichtlich war Blake mit der Kuchenauswahl ihres Mannes nicht so begeistert. "Ich kann wirklich nicht glauben, dass wir beide noch verheiratet sind", untermalte sie ihren witzig schockierten Beitrag weiter.

Ryan selbst erlaubte sich an seinem Ehrentag ebenfalls einen kleinen Scherz. Er beförderte kurzerhand Emilia Clarkes (34) Ehrentag, der ebenfalls am 23. Oktober ist, auf einen anderen Tag. "Ich bin ganz aufgeregt, euch mitteilen zu dürfen, dass der 29. Februar Emilias neuer Geburtstag ist. Herzlichen Glückwunsch", schrieb er auf Twitter. Für den Kinohelden habe sich der Tag etwas überfüllt angefühlt.

Anzeige

Instagram / blakelively Ryan Reynolds, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively im März 2018

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de