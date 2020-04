Sie sind mal wieder zu Späßen aufgelegt! Die witzigen Netz-Sticheleien von Blake Lively (32) und ihrem Mann Ryan Reynolds (43) sind bekanntermaßen Lach-Garanten. Vor allem die Posts, in denen sich die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin und der Schauspieler zum Geburtstag gratulieren, sind immer wahnsinnig lustig. Am Wochenende stand zwar kein Ehrentag an, dennoch konnte sich Blake einen witzigen Seitenhieb gegen ihren Gatten nicht verkneifen.

Auf Instagram und Co. gibt das Paar nur wenig aus seinem Privatleben preis – doch jetzt veröffentlichte die Zweifach-Mama in ihrer Story einen Schnappschuss von Ryan. Man sieht den Deadpool-Star zwar nur von hinten, doch gerade das ist das Thema: Da auch in den USA die Friseursalons momentan geschlossen haben, kommt Ryan aktuell nicht in den Genuss eines Haarschnitts. Die Folge: Er kann sich mittlerweile ein kleines Zöpfchen machen. Seine Frau amüsiert sich köstlichst darüber.

Zuletzt hatte das Paar anlässlich Ryans 43. Geburtstag für mächtig Lacher gesorgt: Blake hatte dem Geburtstagskind im Oktober mit einem Foto gratuliert, auf dem sie ihm in der Nase bohrt. "Ich habe einen Guten ausgewählt", hatte sie das Pic kommentiert. Ganz offensichtlich scheinen sich die beiden Quatschköpfe gesucht und gefunden zu haben.

Ryan Reynolds

Blake Lively und Ryan Reynolds

Blake Lively und Ryan Reynolds



