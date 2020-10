Steffen Henssler (48) ist und bleibt ein knallharter Gegner am Herd! Heute Abend flimmerte die erste Folge der brandneuen Grill den Henssler-Staffel über die TV-Bildschirme. In dieser Ausgabe wagten sich Fußball-Weltmeister Roman Weidenfeller, Ex-Dschungelkönig Joey Heindle (27) sowie Moderatorin Charlotte Würdig (42) in das Küchenduell mit dem Profi. Zwar kämpften die Promis wacker, doch am Ende hatten sie einfach keine Chance: Steffen gewann ein weiteres Mal gegen das Promi-Team!

Kurz vor der Siegerverkündung fasste Moderatorin Laura Wontorra (31) noch mal den Verlauf der Sendung zusammen: "Es sah sehr, sehr lange nach der perfekten Sendung aus. Sehr, sehr lange nach dem Durchmarsch: Impro-Gang ging an Steffen, Küchen-Competition, Vorspeise, Hauptgang…" Anschließend schwärmte die Brünette: "Aber dann kam die einzig wahre Power-Frau am heutigen Abend, Charlotte Würdig, und nimmt ihm zumindest das Dessert ab" – immerhin ein kleiner Sieg, der am Ende aber nicht ausreichen sollte. Steffen holte sich direkt den ersten Sieg der Staffel und gewann mit einem Endpunktestand von 95 zu 69 Punkten.

Für die Moderatorin und das Juroren-Trio war die Auftaktfolge übrigens eine ganz besondere Sendung: Während Laura pünktlich zu ihrer zehnten Sendung gesundheitskrisenbedingt das erste Mal vor Zuschauern stand, sind Reiner Calmund (71), Christian Rach (63) und Mirja Boes (49) nun offiziell die am längsten zusammensitzende Jury der "Grill den Henssler"-Geschichte!

TVNOW / Frank W. Hempel Joey Heindle, Charlotte Würdig und Roman Weidenfeller bei "Grill den Henssler"

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

TVNOW / Frank W. Hempel Charlotte Würdig und Laura Wontorra bei "Grill den Henssler"

