Gute Nachrichten für alle Fans von Grill den Henssler: Steffen Henssler (48) schwingt schon ab dem 25. Oktober für insgesamt sieben neue Folgen wieder den Kochlöffel. Der TV-Koch durfte schon so manchen Promi am gegnerischen Herd begrüßen – und so verspricht auch die Herbststaffel einige spannende Konstellationen. Kommende Kandidaten sind unter anderem Comedian Oliver Pocher (42), seine schwangere Frau Amira (28) und seine Ex Sandy Meyer-Wölden (37).

Ja, richtig gehört: Der Entertainer und seine Frau bilden ein Team mit seiner Verflossenen! Unterstützt werden sie dabei von Ex-Love Island-Hottie Tobias Wegener (27). Zum Staffelauftakt stellen DSDS-Bekanntheit Joey Heindle (27), Fußball-Legende Roman Weidenfeller und Moderatorin Charlotte Würdig (42) ihr Küchentalent unter Beweis. Auch ihre Nachfolger dürften für beste Unterhaltung sorgen: Dschungelcamp-Gewinnerin Larissa Marolt (28), Komiker Dieter Nuhr (59) und Jörg Wontorra, der Vater von Show-Moderatorin Laura Wontorra (31), wollen gemeinsam ein Menü zaubern.

Außerdem sind Radiomoderator Micky Beisenherz (43), Schauspieler Ralf Möller (61) und Model Lilly Becker (44) mit von der Partie. Mit Joachim Llambi (56) und Luca Hänni (25) gehen zwei bekannte Gesichter der vergangenen Let's Dance-Staffel an den Start – allerdings in unterschiedlichen Teams. Das Schlagerduo Marianne und Michael wird sich ebenfalls die Kochschürze umbinden– genau wie GZSZ-Darstellerin Chryssanthi Kavazi (31), Schwiegertochter gesucht-Moderatorin Vera Int-Veen (53) und Die Höhle der Löwen-Gesicht Amiaz Habtu (43). Auch Musiker Götz Alsmann (63), Moderatorin Laura Karasek und The Masked Singer-Teilnehmerin Sonja Zietlow (52) wollen sich dem kulinarischen Kräftemessen mit Steffen stellen.

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler, TV-Koch

ActionPress Charlotte Würdig bei der Bertelsmann Party 2018 in Berlin

Instagram / lucahaenni1 "Let's Dance"-Teilnehmer Luca Hänni

