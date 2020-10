Jimi Blue Ochsenknecht (28) spricht offen über seine Beziehung zu Yeliz Koc (26). Seit August sind der Sohn von Natascha Ochsenknecht (56) und die Ex-Bachelor-Kandidatin ein Paar – und total happy miteinander! Die beiden wagen sogar schon den nächsten Schritt und ziehen in den nächsten Tagen in ihre gemeinsame Wohnung. Jetzt verriet der Schauspieler seinen Fans, was er besonders an seiner Partnerin liebt.

Auf Instagarm machte der "Die Wilden Kerle"-Star eine kleine Q&A-Runde und stellte sich den neugierigen Fragen seiner rund 189.000 Followern. Ein User wollte dabei wissen, was er besonders an Yeliz schätze. "Ihre ehrliche Art und dass es ihr egal ist, was andere über sie denken", erklärte der 28-Jährige. Außerdem respektiere er, was sie mache, und finde es bemerkenswert, was sie sich ganz alleine aufgebaut habe.

Ein weiterer Abonnent wollte wissen, was ihm seine Beziehung bedeute. Auf diese Frage fand Jimi klare Worte: "Alles! Ich werde immer hinter ihr stehen, egal, was kommt. Dass wir uns so ergänzen, hätte ich niemals gedacht", schwärmte er von seiner Partnerschaft mit der Beauty. Die Beziehung habe er anfangs allerdings nicht öffentlich machen wollen, da ihm sein Privatleben sehr wichtig sei. Die beiden haben sich aber nicht länger verstecken wollen und sich deshalb zu diesem Schritt entschlossen.

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de