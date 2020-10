Was für ein niedlicher Schnappschuss! Bei Christin (31) und Liz Kaeber (28) wird Familie großgeschrieben. Die beiden Schwestern sind seit ihrer Geburt unzertrennlich und zeigen das auch immer wieder gern ihren Communitys im Netz. Seitdem Christin aber selbst Mutter geworden ist, ist aus dem Duo mittlerweile ein cooles Trio geworden – und das zeigt vor allem Liz sehr gern: Im Netz veröffentlicht die Beauty nun süße Pics zusammen ihrer großen Schwester und deren Tochter Nia!

Via Instagram teilt Liz einige Schnappschüsse mit ihren zwei Liebsten. Zusammen mit ihrer "Schweidi" – wie sie Christin gerne liebevoll nennt – und ihrer Nichte posiert die Blondine für ein paar zuckersüße Familienbilder. "Beim Glück geht es nicht darum, alles zu bekommen, was man will. Es geht darum, alles zu genießen, was man bereits hat", betitelt die 28-Jährige ihre Fotostrecke im Netz.

Dass Liz total vernarrt in die kleine Nia ist, hat sie bereits des Öfteren deutlich gemacht. Wie sieht es da eigentlich mit eigenem Nachwuchs bei der ehemaligen Bachelor-Kandidatin aus? "Ich möchte jetzt einfach noch so ein bisschen die Zweisamkeit genießen. Und generell einfach das Leben ohne diese ganzen Verpflichtungen", erzählte sie ihren Fans vor einigen Monaten in ihrer Instagram-Story.

