Nackte Tatsachen bei Temptation Island V.I.P.! In der neuen Kuppelshow versuchen aktuell vier Promi-Männer und ihre Frauen, der Versuchung durch heiße Singles zu widerstehen. Das ist gar nicht so leicht – denn einige der Verführer geizen nicht mit ihren Reizen. So auch die Solo-Boys in der Ladys-Villa: Am ersten Morgen planschten doch glatt Mattia, Filippo und Mario nackt im Pool. Die V.I.P.-Männer bekamen das beim ersten Lagerfeuer zu sehen – und waren von so viel Nacktheit alles andere als begeistert!

Bei ihrem ersten Lagerfeuer durften Julian Evangelos (28), Willi Herren (45), Ludwig Heer (39) und Calvin Kleinen sich in Folge zwei anschauen, was im Ferienhaus ihrer Partnerinnen so abging. Als sie auf dem Monitor sahen, wie sich die Jungs nackt im Pool vergnügten, waren die Promis schockiert: "Was? Das ist nicht dein Ernst, ne. Das ist asozial!", schrie Willi sofort auf. Seine Kumpels Julian und Calvin waren der gleichen Meinung: "Ist das ekelhaft!" und "Das ist respektlos!", schimpften die beiden.

Im Nachhinein konnten sich die Männer aber über die FKK-Show amüsieren – besonders Willi: "Meine Frau lacht die aus. Ich hoffe, die macht die zu Sklaven!", erklärte er. Seiner Meinung nach hätten die Verführer mit dieser Aktion keinerlei Niveau gezeigt.

Mattia Gabrieli bei "Temptation Island V.I.P."

Angela Finger-Erben mit den männlichen Promikandidaten von "Temptation Island V.I.P."

Jasmin und Willi Herren, Promipaar

