Autsch – Kaia Gerber (19) hat sich von ihren Weisheitszähnen verabschiedet und verbindet Fotos von dem Eingriff mit einer wichtigen Message! Am vergangenen Freitag ließ sich das Supermodel gleich zwei der unnützen Beißerchen ziehen – und klar, auch bei der Tochter von Cindy Crawford (54) schwoll das Gesicht hinterher ordentlich an. Die Laufstegschönheit zeigte sich jedoch ganz tapfer und präsentierte ihren 5,9 Millionen Social-Media-Fans ihr verändertes Antlitz. Was es damit auf sich hat? Sie will damit ihre Community zum Wählen bewegen!

Die Aufmerksamkeit ihrer Instagram-Follower hatte sie mit den Bildern ganz sicher auf ihrer Seite: Während die 19-Jährige auf einem Foto noch ganz benommen dreinschaut und ein Daumen nach oben zeigt, hält ihr Zahnarzt die beiden Übeltäter in die Kamera. Auf einem weiteren Bild ist Kaia mit dickem Kühlverband zu sehen. "Wir brauchen keine Weisheitszähne, um eine weise Entscheidung bei der Wahl zu treffen!", schreibt sie dazu. Ihre Promi-Freunde finden die Aktion sehr gelungen, und die Schauspielerin Sara Foster (39) fragt sich: "Wer sieht bitte so gut nach einer Operation aus?"

Damit ist Kaia nicht die Einzige, die die US-Bürger dazu bringen will, ihr Kreuzchen bei der Präsidentschaftswahl zu setzen. Auch Kylie Jenner (23) schmiss sich Ende September in einen knappen Bikini, rekelte sich verführerisch und fragte in den Kommentaren: "Seid ihr denn schon für die Wahlen registriert?" Am 3. November findet die wohl wichtigste Wahl der Welt statt.

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber, Model

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber im August 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2020

