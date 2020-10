Kam den hochrangigen Mitgliedern des britischen Königshauses der Rücktritt von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) recht? Anfang des Jahres entschied sich das Ehepaar dazu, seinen königlichen Verpflichtungen den Rücken zu kehren. Jetzt behauptete ein Royal-Experte: Die Queen (94), Prinz William (38), Herzogin Kate (38) und Co. sollen diese Entscheidung sehr begrüßt haben: Harry und Meghan sollen sogar ganz bewusst aus der Royal Family gedrängt worden sein!

Bei Good Morning America erzählte der Royal-Autor Robert Lacey (76), dass dem Königshaus das "Rockstar-Image" des royalen Paars wohl zu viel geworden sei. Dadurch sei der Rest der Familie in den Hintergrund gerückt. So hätten Harry und Meghan zwar auch die Bekanntheit des Hauses Windsor erhöht, doch es soll befürchtet worden sein, dass der große Rummel um die beiden "die Jahrhunderte langen Traditionen" der Familie überschatte, gab Robert an.

Dabei soll vor allem Meghan einigen Royals ein Dorn im Auge gewesen sein. Einige sollen sogar bewusst versucht haben, die 38-Jährige auszugrenzen, um ihren Einfluss auf die Königsfamilie zu unterdrücken. "Ich glaube, Meghan ist eine Naturgewalt, mit der der Buckingham Palast nicht mit umzugehen wusste", erklärte der Fachmann. Das sei schließlich der Grund dafür gewesen, warum Harry und Meghan die Reißleine zogen und als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurücktraten, weiß Robert.

