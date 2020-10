Wie werden Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) die festlichen Tage zum Jahresende verbringen? Seit einigen Monaten lebt das Paar mit Söhnchen Archie Harrison (1) nicht mehr in Großbritannien, sondern im kalifornischen Los Angeles. Damit der Kleine aber dennoch eine Verbindung zu seiner Urgroßmutter – der Queen (94) – aufbauen kann, hieß es, dass Harry und Meghan im Dezember eine Reise nach London planen würden. Doch nun sollen diese Pläne nicht mehr aktuell sein: Angeblich will das Paar die Weihnachtstage in den USA verbringen – ohne Harrys Familie!

Wie The Mirror berichtet, habe das ein Insider ausgeplaudert. "Meghan möchte unbedingt das erste Weihnachtsfest in ihrem neuen Zuhause mit ihrer Mutter feiern", wusste die Quelle zu berichten. Neben Doria Ragland sollen Harry und Meghan die Feiertage auch mit einigen Promi-Freunden verbringen wollen – unter anderem mit Katharine McPhee (36) und ihrem Ehemann David Foster (70). "[Meghan] ist sehr aufgeregt und plant, alle Traditionen in ihr Weihnachtsfest einzubauen, mit denen sie als Kind aufgewachsen ist", führte der Insider aus.

Angesichts dieser Entwicklung zeigen sich einige Royal-Experten nun sehr besorgt: "Manche fragen sich langsam, wann – und ob überhaupt – die Queen und Prinz Philip (99) den kleinen Archie sehen werden", erklärte beispielsweise Camilla Tominey im August gegenüber The Telegraph.

