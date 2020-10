Katie Price (42)' Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen. Seit vergangenem Juli geht das Model mit Carl Woods gemeinsam durchs Leben. Mit in die Beziehung bringt die britische Reality-TV-Bekanntheit ihre fünf Kinder Harvey Price (18), Princess Tiaamii (13) Crystal Esther, Junior Savva Andreas (15), Bunny und Jett Riviera (7). Doch Katie möchte auch mit dem Love Island-Hottie ein gemeinsames Kind haben: Das Pärchen lässt zukünftig die Verhütung weg.

In einem neuen YouTube-Video verriet sie ihren Fans, dass sie offenbar bereit für Nachwuchs Nummer sechs ist. "Wir wollen ein Baby und wir verhüten nicht mehr", gestand sie ihren Abonnenten offen und ehrlich. Und das soll so schnell wie möglich passieren: Katie rechne schon in den nächsten Monaten damit, schwanger zu werden – und sollte das nicht klappen, würde das Paar es einfach immer und immer wieder versuchen. Aktuell sei sie aber noch nicht schwanger, wie sie in dem Clip betonte.

Die beiden haben neben neuem Familienzuwachs auch noch weitere Pläne – die sie vermutlich sogar schon in die Tat umgesetzt haben könnten: Die Turteltauben sollen bereits geheiratet haben. Das vermutete zumindest zuletzt die Community, nachdem der 31-Jährige ein Foto von seiner Liebsten und deren Mutter hochgeladen hatte. Dazu schrieb er: "Happy Birthday an meine Schwiegermutter Amy."

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Freund Carl Woods und ihren Kindern Junior und Princess im Urlaub 2020

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods im August 2020

