Willi (45) und Jasmin Herren (41) starten in wenigen Tagen den wohl gewagtesten Treuetest überhaupt: Das Ehepaar ist eines der Promiduos, die bei Temptation Island V.I.P. antreten werden. Neben den Ex-Sommerhaus-Kandidaten stellen ab dem 18. Oktober auf RTL auch Giulia Siegel (45) und Ludwig Heer (39), Stephanie Schmitz (26) und Julian Evangelos (28) und Calvin Kleinen mit seiner Roxy ihre Beziehungen auf die Probe. Promiflash hat vorab mit Willi und Jasmin gesprochen. Wieso setzen sie ihre Liebe mit der Teilnahme an der Fremdflirtshow aufs Spiel?

Ende 2019 kriselte es kurz zwischen dem Ehepaar, Anfang des Jahres fanden Willi und Jasmin doch wieder zusammen – warum nehmen sie nun aber an einer Show teil, die ihrer Beziehung wieder schaden könnte? "Es liegt nur an uns. Entweder ist unsere Liebe stark genug, oder alles macht eh keinen Sinn. Klar ist uns das Risiko bewusst, aber wir vertrauen einander eigentlich und hoffen, dass das 'eigentlich' nach der Sendung gestrichen werden kann", stellten die beiden im Promiflash-Interview klar. Für das Duo stelle die Teilnahme ihre bisher größte Herausforderung im TV dar, denn sie kennen zwar das Format an sich, könnten aber noch nicht einschätzen, was auf sie zukommt.

Gerade das Thema Eifersucht habe in ihrer Vergangenheit nicht nur einmal eine Rolle gespielt: "Jetzt zu sehen, wie sich der andere in einer Flirtsituation verhält, ist schon krass! Aber wir wollten es mal ausprobieren. Es ist eine Herausforderung und wir wollen auch schauen, wo wir vertrauenstechnisch stehen. Vielleicht wird es danach ja besser – oder vielleicht ist auch alles aus dann." Was sagt ihr dazu, dass Willi und Jasmin ihre Partnerschaft bei "Temptation Island V.I.P." testen?

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Die Promipaare von "Temptation Island V.I.P" mit Angela Finger-Erben

Anzeige

Instagram / williherren Jasmin und Willi Herren

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Willi Herren und seine Frau Jasmin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de