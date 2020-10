Die Liebe von Danny Cipriani (32) und Victoria Rose ist ungebrochen. Gerade erst mussten der Rugbyspieler und seine Partnerin einen großen Verlust verkraften: Victoria erlitt eine Fehlgeburt. In der 24. Schwangerschaftswoche verloren die beiden ihr ungeborenes Kind. Ihrem zukünftigen Sohn hatten sie bereits den Namen River gegeben. Seitdem ist es im Netz etwas ruhiger um das Pärchen geworden – bis jetzt. Victoria teilte ein süßes Bild mit ihrem Verlobten.

Auf Instagram postete die Beauty ein Paar-Selfie samt Liebeserklärung an ihren Liebsten: "Die Liebe meines Lebens", kommentierte sie die Aufnahme und drückte ihre Gefühle mit einem schwarzen Herz-Emoji aus. Und diese Liebe ist auch auf dem Foto deutlich zu spüren: Victoria ist Danny liebevoll um den Hals gefallen, während er einen Arm um sie gelegt hat. Beide strahlen in einem Herbst-Look mit Mützen auf dem Kopf bis über beide Ohren in die Kamera.

Von dem Anblick der Turteltauben ist die Community total begeistert. Die Follower finden, der Brite und seine Partnerin passen super zusammen und seien ein wunderschönes Paar. Auch Danny ließ den Beitrag nicht unkommentiert und schrieb diese rührenden Worte: "Meine erste Liebe. Meine letzte Liebe."

Anzeige

Instagram / dannycipriani87 Daniel Cipriani und Victoria Rose im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / victoriarosecipriani Danny Cipriani und seine Verlobte Victoria Rose

Anzeige

Instagram / dannycipriani87 Der Rugbyspieler Danny Cipriani und Victoria Rose

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de