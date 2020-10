Herrscht bei Gerda Lewis (27) und ihrem Ex eigentlich Funkstille? Die einstige Bachelorette musste vor ein paar Monaten so einige Menschen aus ihrem engen Umfeld verabschieden: Nicht nur zoffte sich die Blondine überaus intensiv mit ihren besten Freundinnen im Griechenlandurlaub, zur gleichen Zeit ging auch ihre Beziehung zu ihrem Freund Melvin Pelzer (26) in die Brüche, mit dem sie sogar zusammengewohnt hat. Der Fitnessfreund soll besonders unter dem Liebes-Aus gelitten haben. Mittlerweile sind einige Wochen ins Land gegangen und die private Krisensituation dürfte sich etwas beruhigt haben. Wie sieht Gerdas Verhältnis nun zu ihrem einstigen Partner aus?

In ihrer Instagram-Story stellte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin einigen Fragen ihrer Follower – und die bezogen sich zum Großteil auf das Privatleben der Influencerin. So wollte ein Fan direkt mal wissen, inwiefern Gerda noch Kontakt zu ihrem Verflossenen habe. "Wir stehen in einem guten, neutralen Verhältnis zueinander", lautete die doch recht überraschende Antwort. Grund für diese Harmonie sei auch das eine oder andere klärende Gespräch einige Zeit nach dem Ende der Liaison gewesen. "Das hat uns beiden gutgetan und jetzt verstehen wir uns gut und das freut mich sehr", zog die 27-Jährige ihr Fazit.

Was genau für das Scheitern von Gerdas und Melvins Beziehung verantwortlich war, ist bisher nicht bekannt. "Es hat einfach nicht gepasst zwischen uns, das sind natürlich auch verschiedene Gründe", verriet der 26-Jährige einst gegenüber Promiflash. Mehr wolle er in der Öffentlichkeit nicht darüber preisgeben – er wolle weder Gerda noch sich selbst durch Interviews zur Trennung schaden.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis in London

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, "Love Island"-Teilnehmer

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Oktober 2020

