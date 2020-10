Dieses royale Mutter-Tochter-Gespann sieht sich zum Verwechseln ähnlich! 2010 gab Prinzessin Victoria von Schweden (43) ihrem Mann Daniel (47) das Jawort, nur zwei Jahre später wurde sie zum ersten Mal Mutter. Victorias Tochter Estelle (8) ist inzwischen acht Jahre alt und das Ebenbild ihrer Mutter: Sie hat nicht nur sehr ähnliche Gesichtszüge, sondern offenbar auch denselben Modegeschmack!

Am Sonntag weihte der schwedische König Carl Gustaf (74) eine neue Brücke in Stockholm ein, die die Stadtteile Stadsholmen und Södermalm miteinander verbinden soll – er kam jedoch nicht allein, sondern hatte seine Tochter und seine Enkelin im Schlepptau. Für den Anlass hatten sich die zwei Royal-Damen in beinahe dasselbe Outfit geworfen: Sie trugen jeweils einen beigefarbenen Mantel. Während Victoria auch den Rest ihres Looks in demselben Farbton hielt, kombinierte Estelle ihre helle Jacke zu einem schwarzen Schal und einer dunklen Hose.

Bei dem Ausflug hatten Mutter und Tochter sichtlich Spaß. Sie lächelten bis über beide Ohren und winkten den anwesenden Zuschauern fröhlich zu. Der Höhepunkt der Veranstaltung wurde anschließend vom schwedischen König höchstpersönlich eingeleitet: Er hatte die Ehre, die Brücke freizugeben, indem er ein goldenes Absperrband durchschnitt.

Getty Images Prinzessin Estelle, König Carl Gustaf und Prinzessin Victoria von Schweden im Oktober 2020

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden mit ihrer Tochter Estelle

Getty Images Prinzessin Estelle, König Carl Gustaf und Prinzessin Victoria von Schweden

Wie findet ihr es, dass sich Victoria und Estelle für einen Partnerlook entschieden haben?



