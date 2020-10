Im Weißen Haus wurde Halloween gefeiert! Kurz vor der in einer Woche anstehenden amerikanischen Präsidentschaftswahl schmissen Donald Trump (74) und seine Frau Melania (50) auf ihrem aktuellen Wohnsitz eine ordentliche Party: Sie luden zahlreiche Kinder zu sich nach Hause ein, um das Gruselfest zu zelebrieren – und die Kostüme der kleinen und zahlreichen Halloween-Fans hätten wohl kaum kreativer sein können!

Am Sonntagabend statteten zahlreiche Kinder Trump und seiner Frau zu Hause einen Besuch ab. Sie hatten sich als Lego-Männchen, Einhörner und Superhelden verkleidet. Doch ein Paar stahl allen anderen Kostümierten die Show: Zwei Sprösslinge erschienen als Mini-Version der First Family. Das Mädchen des Duos trug – wie Melania – ein elegantes Kleid. Der Junge hatte einen Anzug samt blonder Perücke an, dabei sah seinen Kopfbedeckung den Haaren des US-Präsidenten zum Verwechseln ähnlich.

Trotz der weltweiten Gesundheitskrise empfing Trump hunderte Besucher, hielt sich aber an Schutzmaßnahmen: Statt die Taschen seiner kleinen Gäste selbst mit Süßigkeiten zu füllen, überließ er die Aufgabe in diesem Jahr seinen Angestellten. Diese hatten beim Verteilen der Bonbons und Schokoriegel Handschuhe an. Außerdem mussten alle Besucher, die älter als zwei Jahre waren, mit Maske erscheinen. Dazu wurde auf der offiziellen Homepage des Weißen Hauses aufgefordert.

Yuri Gripas - Pool via CNP / MEGA Donald und Melania Trump bei einer Halloween-Party im Weißen Haus

Yuri Gripas - Pool via CNP / MEGA US-Präsident Donald Trump mit seiner Frau Melania, 2020

Yuri Gripas - Pool via CNP / MEGA Donald und Melania Trump vorm Weißen Haus

