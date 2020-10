Maren (28) und Tobias Wolf haben einen weiteren Meilenstein erreicht: Sie sind in ihr erstes gemeinsames Haus gezogen! Mit der Geburt ihres Sohnes Lyan im vergangenen August ist dem YouTuber-Pärchen in ihrer Wohnung langsam aber sicher der Platz zu knapp geworden. Die Lösung: Sie haben sich ein Haus zugelegt, wo sie in dieser Woche mitsamt all ihren Sachen, ihren Katzen und ihrem Baby eingezogen sind. Doch dafür mussten Maren und Tobias erstmal einen langwierigen und kräftezehrenden Umzug hinter sich bringen...

In ihren neusten YouTube-Videos ließen die Webstars ihre Community jetzt an ihrer Umzugswoche teilhaben. Richtig gelesen: Umzugswoche! Denn so lange hat es gedauert, bis sie fertig waren. Warum? "Es ist einfach schwierig mit dem Umzug... Es gibt so viel zu tun: Die ganzen Termine [...], wir packen, wir vloggen, der Kleine braucht natürlich auch seine Aufmerksamkeit", gab Maren nur einen kleinen Einblick in ihr Chaos. Und zu allem Überfluss kriegen die Eheleute sich bei all dem Stress natürlich auch noch ständig in die Wolle. "Wir haben uns grade sehr lieb", betonte die junge Mama sarkastisch.

So ganz ohne Hilfe ließ sich dieser Kraftakt natürlich nicht bewältigen. Schließlich musste auch immer jemand Baby Lyan hüten, während die Küchenschränke eingeräumt und die Betten aufgebaut werden wollten! Diesen Job haben Influencer-Kollegin Ana Johnson (27) und Marens Mama natürlich nur allzu gerne übernommen. Und mit all ihren Helfern haben Maren und ihr Gatte es dann auch tatsächlich geschafft. "Jetzt brauch ich erstmal ne Woche Urlaub. [...] Einfach mal nur nichts tun", zeigte sich Tobi am Ende total geschafft.

Instagram / marenwolf Maren Wolf in ihrem neuen Haus

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf in seinem neuen Haus

