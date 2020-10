Bittere Pille für Thomas: Der Bauer sucht Frau-Singlemann kassiert schon nach wenigen Augenblicken einen Korb! Thomas möchte sich eigentlich endlich verlieben – mithilfe von Moderatorin und Amors rechter Hand Inka Bause (51). Drei Damen sind dabei in der engeren Auswahl: Einzelhandelskauffrau Suzana, Fleischereifachverkäuferin Petra sowie Bianca, Assistentin der Geschäftsleitung. Mit einer Bewerberin wird es jedenfalls kein Happy End geben – Thomas verscherzt es sich mit Suzana bereits beim Kennenlernen.

"Ich habe zwei Hunde, die leben auch bei mir mit in der Wohnung. Das sind Familienmitglieder", erzählt Suzana im Vier-Augen-Gespräch mit Thomas und will von dem 42-Jährigen wissen, wie er zu Haustieren steht. "Also generell? Eine Wohnung ist für den Menschen, ein Zwinger für den Hund. Das ist nicht böse gemeint, das ist einfach meine Einstellung", lautet seine schonungslose und unverblümte Antwort. Die 50-Jährige ist entsetzt: "Ich würde meine Hunde nicht draußen im Stall schlafen lassen. Notfalls würde ich eher in den Stall gehen und da zusammen mit meinen Hunden pennen", gibt sie zurück.

Schnell wird klar, dass die beiden an diesem Punkt keinen gemeinsamen Nenner mehr finden werden. Dabei hatte Suzana bereits in ihrem Bewerbungsbrief mitgeteilt, dass es sie nur in Kombination mit ihren zwei Fellnasen gebe. "Vielleicht stand es drin und ich habe es vergessen, verdrängt oder überlesen", gibt Thomas zu. So oder so – für die Niedersächsin steht fest: "Meine Hunde gehören mit ins Haus. Und er hat das nicht so gerne. Insofern bin ich raus. Ich werde meine Hunde nicht für jemanden abgeben."

Inka Bause für die 16. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Thomas K., "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

Thomas K. aus Hessen, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

