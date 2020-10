Das klingt echt nach einem verrückten Date! Take Me Out-Nina hat sicherlich schon die eine oder andere verrückte Erfahrung auf Partnersuche gemacht – immerhin nahm die amtierende Württembergische Bierprinzessin an der Datingshow mit Ralf Schmitz (45) teil, ganz klar eine außergewöhnliche Art und Weise, jemanden kennenzulernen. Allerdings war das nicht ihre verrückteste Verabredung: Promiflash verrät sie, dass sie einen Mann traf, der einen auf Bachelor machte!

Promiflash hat die Blondine erzählt, dass sie ein ziemlich skurriles Treffen erlebte, bei dem sie bereits von Anfang an irritiert gewesen sei. "Mein Date hatte eine Rose dabei, aber hat keine Anstalten gemacht, mir diese bei der Begrüßung zu geben", meint Nina. Irgendwann sei sie hinter die Funktion der Schnittblume gekommen: "Letztendlich stellte sich raus, dass er das wie beim Bachelor durchziehen wollte. Je nachdem wie das Date verläuft, wollte er mir die Rose geben oder nicht."

Nina war aber anscheinend nicht sonderlich angetan von der Idee des Möchtegern-Rosenkavaliers – so habe sie ihn zwar offensichtlich von sich überzeugen können, sei aber an einem weiteren Treffen mit dem Herrn nicht interessiert gewesen. "Ich habe die Rose dann letztendlich nicht angenommen", stellt sie klar.

Nina im September 2020

Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

Nina Krippentz, "Take Me Out"-Kandidatin

