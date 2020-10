Was ist denn nur mit den Take Me Out-Männern los? Eigentlich suchen in der beliebten Kuppelshow liebeshungrige Singles mit Moderator Ralf Schmitz (45) nach der großen Liebe. Zuletzt sorgten die Kandidaten allerdings mit Fremdflirt-Eklats für Schlagzeilen: So soll der Teilnehmer Anh-Khoa zum Zeitpunkt der Aufzeichnung bereits eine Freundin gehabt haben. Und Kandidat Michael soll nach der Show mit mehreren Kandidatinnen gleichzeitig angebandelt haben. Meinen es die Single-Männer in dem Format denn gar nicht mehr ernst mit der Liebe? Das "Take Me Out"-Girl Nina gibt nun im Promiflash-Interview ihre Einschätzung dazu ab...

"Ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann", besänftigt Nina zunächst gegenüber Promiflash, um dann zu bestätigen: "Aber, wenn man vor allem unsere Staffel anschaut, könnte man den Eindruck bekommen." Allerdings spricht die Single-Frau auch an, dass es in den vergangenen Staffeln schon Ausnahmen gab: "Dennoch gibt es immer wieder Fälle, bei denen es funktioniert – und die sogar heiraten", stellt die amtierende Württembergische Bierprinzessin klar.

Und tatsächlich: Erst im vergangenen September hatte das "Take Me Out"-Pärchen Silvana und Frank seine Liebe mit dem Jawort besiegelt. Die beiden hatten sich vor rund drei Jahren im Rahmen des beliebten TV-Formats gefunden und sind seither unzertrennlich.

Instagram / ninakrippentz "Take Me Out"-Kandidatin Nina im September 2020

Instagram / ninakrippentz Nina, "Take Me Out"-Kandidatin

Privat Die "Take Me Out"-Stars Frank und Silvana am Tag ihrer Hochzeit

