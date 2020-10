Ulrike Frank (51) nahm ihre Follower nun mit auf eine Zeitreise. Die Schauspielerin dürfte einem großen Fernsehpublikum vor allem aus der beliebten Daily GZSZ bekannt sein. In dem RTL-Format spielt sie die Rolle der Katrin Flemming. Doch wie sah die Brünette vor ihrem Durchbruch im TV aus? Das verriet der Serienstar nun mittels eines Throwback-Bildes von ihm als ungefähr 20-jährige Studentin.

Die gebürtige Stuttgarterin fand diesen Schwarz-Weiß-Schnappschuss wieder, als sie in ihrer Fotokiste kramte. Wie Ulrike in der Bildunterschrift ihres Instagram-Beitrages verrät, ist die Aufnahme ein "Fundstück aus ihrem Studium" an der Folkwang Universität Der Künste in Essen, die sie von 1989 bis 1993 besuchte. "[Es] fühlt sich fast an wie aus einem anderen Leben, aber passt irgendwie zu heute", verrät die 51-Jährige. Warum es gerade zu diesem Tag passt, das erklärt sie allerdings nicht weiter.

Dafür steht eines fest: Die Follower der GZSZ-Darstellerin sind begeistert von dem Throwbac-Pic. "Manche Menschen werden einfach schön geboren – und bleiben es", schwärmt ein User. Auch ihre Serienkollegin Anne Menden (35) liebt das Foto und sendet Ulrike viele Herzaugen-Emojis zu.

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank, Schauspielerin

Getty Images Ulrike Frank auf der Fashion Week in Berlin im Januar 2020

Instagram / ulrikefrankofficial Ulrike Frank in Berlin im Oktober 2020

