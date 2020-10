David Beckham (45) und seine Tochter Harper Seven (9) kosten ihre gemeinsame Zeit voll aus – denn das wird im Hause Beckham großgeschrieben: Der einstige Profi-Fußballspieler und seine Frau Victoria (46) geben ihren Fans in den sozialen Medien nur allzu gerne Einblicke in ihren Familienalltag – und dabei überraschen sie ihre Community immer wieder mit niedlichen Schnappschüssen. Jetzt unternahm David einen Ausflug mit Harper in den Zoo – und dabei wurde sie kurzerhand selbst zur Tierpflegerin!

Auf seinem Instagram-Profil ließ David seine Fans an dem tierischen Vater-Tochter-Trip teilhaben: Auf den Fotos und Videos posiert die Neunjährige unter anderem stolz mit einem Nashorn, einigen Lemuren und Giraffen. Dabei streichelt sie in einem Clip nicht nur vorsichtig das Horn des Dickhäuters, sondern füttert auf dem nächsten Pic auch sichtlich begeistert die kleinen Äffchen. "Harper war für einen Tag Junior-Zoowärterin", erklärte der Fußballprofi und betonte: "Auch der Papa hatte an diesem Tag richtig Spaß."

Nicht nur das Beckham-Gespann erfreute sich an diesem gemeinsamen Tag, auch die Netz-Fans waren von diesen niedlichen Postings begeistert. "Sie ist so niedlich", "Unglaublich. Ich liebe Vater-Tochter-Ausflüge" oder auch "So süß", ließen ein paar Nutzer auf der Fotoplattform verlauten.

Instagram / davidbeckham Harper Seven Beckham mit einem Nashorn, 2020

Instagram / davidbeckham Harper Seven und ihr Vater David Beckham im Oktober 2020

Instagram / davidbeckham David Beckham im Oktober 2020

