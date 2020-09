Gemütliche Kuschelzeit im Hause Beckham! Victoria (46) und David Beckham (45) sind regelrechte Social-Media-Profis – und auch ihre älteren Kids, Brooklyn (21), Romeo (18) und Cruz (15), posten schon fleißig. Dabei teilen die stolzen Eltern nur allzu gerne süße Schnappschüsse ihrer sechsköpfigen Familie in den sozialen Medien: Jetzt überraschte David seine Fans im Netz allerdings mit einer ganz besonders intimen Momentaufnahme – und zwar aus dem elterlichen Ehebett!

"Wir hatten einen nächtlichen Besucher", erklärte David jetzt die Hintergründe eines Instagram-Fotos, auf dem er einen besonders niedlichen Familienmoment festhält: Die neunjährige Harper Seven hat sich zuvor offenbar zu Victoria und David ins Schlafzimmer geschlichen, denn die drei genießen einen gemütlichen Morgen gemeinsam im Bett. Dabei fällt nicht nur auf, dass der Ex-Kicker und seine Frau zufrieden lächeln, auch seine Tochter scheint sich in der Anwesenheit ihrer Eltern sichtlich wohlzufühlen.

Dass David in seiner Rolle als Familienvater so richtig glücklich ist, bewies er erst vor einigen Tagen: Er teilte einen Schnappschuss mit seinen drei Söhnen in den sozialen Medien – und schwärmte: "Es geht nichts über die Bindung eines Vaters zu seinen Söhnen." Zusätzlich machte er seinen Kindern eine niedliche Liebeserklärung: "Ich liebe euch, Jungs."

Instagram / davidbeckham Harper Seven und David Beckham

Getty Images David und Victoria Beckham bei den GQ Men Of The Year Awards 2019

Instagram / davidbeckham Cruz, Brooklyn, Romeo und David Beckham im September 2020

