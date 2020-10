War Michael Wendlers (48) Karriere als Schlagerstar etwa nur Plan B? Seit über 20 Jahren ist der gebürtige Dinslakener in der Musikbranche aktiv und machte sich durch seine Songs wie "Sie liebt den DJ" oder "Was man liebt, gibt man frei" einen Namen als Sänger. Zudem sorgte er auch mit seinen Reality-TV-Auftritten für Aufsehen. Doch was hat der Wendler eigentlich vor seiner Musik- und TV-Karriere gemacht?

Am Donnerstag erscheint das Buch "Die Wahrheit über meinen Sohn" von Manfred Weßels, Michaels Vater. In Buchausschnitten, die Bild vorliegen, schreibt der 72-Jährige: "Michael wollte 1997 nicht etwa ein Modegeschäft oder einen Laden für Motorrad-Zubehör eröffnen. Nein, ein Erotik-Laden sollte es sein! Und wie immer setzte er seinen Kopf durch. Er nannte ihn GummiDummi!" Der "Egal"-Interpret habe dafür sogar einen ganzen Container voll mit Erotikmaterialien aus Thailand liefern lassen. "Außerdem orderte er Ware von der deutschen Erotik-Unternehmerin Beate Uhse", erklärt Manfred in dem Auszug.

Doch Michael schien sich mit seinem Erotikshop-Vorhaben etwas übernommen zu haben: Er habe seine Mitarbeiter, das Material und die Miete für die beiden Läden nach einem Jahr nicht mehr bezahlen können. Daraufhin habe er die Ware in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus den Geschäften beseitigt und zu seinem Vater gebracht. "Seit dieser Räumungsnacht lagerten in meinem Keller Dildos, Videos, Sexpuppen und anderes Sex-Spielzeug in sämtlichen Größen, Farben und Formen", führt Manfred weiter aus.

Manfred Weßels

Michael Wendler, Sänger

Michael Wendler, Schlagersänger

