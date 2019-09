Johannes Haller (31) zeigt Reue! Im Sommerhaus der Stars genossen Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) intensiv ihre Zweisamkeit: Statt sich auf vertiefende Gespräche mit den übrigen Kandidaten einzulassen, legten sie viel Wert auf ausgiebige Streicheleinheiten. Diese sich abgrenzende Art kam bei ihren Co-Stars gar nicht gut an und das Paar manövrierte sich scheinbar selbst ins Abseits. Beim großen Wiedersehen entschuldigte sich nun jedoch der einstige Bachelor-Teilnehmer beim Wendler!

In der ersten Folge des TV-Formats schien es noch so, als könnte sich eine Freundschaft zwischen Johannes, Yeliz Koc (25), Michael und Laura entwickeln. Doch schnell war das Verhältnis abgekühlt und dies bereut Johannes mittlerweile: "Ich spreche im Namen von Yeliz und mir. Uns ist es so peinlich, als wir die Folgen im Nachhinein gesehen haben. Wir haben am Anfang miteinander gesprochen und dann haben wir uns wirklich manipulieren lassen. Wir haben es nicht gesehen." Sie seien blind gewesen – deshalb wolle er sich von ganzem Herzen bei dem Musiker entschuldigen.

Die Nominierung von Johannes und Yeliz war in Folge drei auschlaggebend dafür gewesen, dass Laura und Michael das Sommerhaus verlassen mussten. "Wir haben am Anfang den Kontakt gesucht. Vielleicht hätten wir noch mal das Gespräch suchen sollen, aber wir hätten uns auch einfach gewünscht, dass ihr auf uns zukommt", erklärte der 31-Jährige damals ihre Entscheidung.

Instagram / https://www.instagram.com/johannes_haller/?hl=de Johannes Haller und Yeliz Koc

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-Star

