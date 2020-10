Was für eine Überraschung! Heute läuft die zweite Folge der Rateshow The Masked Singer. Die dritte Staffel kam mit einer Änderung wieder zurück ins Fernsehen: Statt Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) agieren in dieser Ausgabe Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) als prominente Ratefüchse. Alle Zuschauer, die Ruth vermisst haben, können sich heute Abend allerdings freuen: Die Moderatorin ist für eine Folge als Gastjurorin zurück!

Zunächst war Ruth nicht zu sehen, denn am Jurypult versteckte sie sich – passend zur Sendung – hinter ein Bettlaken, auf dem ein Geist aufgemalt war. Doch als Moderator Matthias Opdenhövel (50) das Rateteam vorstellte, ließ Ruth die Maske fallen und gab sich zu erkennen. Ihr kurzes Comeback war natürlich auch Thema bei den Zuschauern: "Ruth Moschner war letzte Woche damit beschäftigt, alle ihre Kontakte bei WhatsApp abzuarbeiten", schrieb zum Beispiel ein User auf Twitter.

Mit Ruths Anwesenheit hat sich eine Theorie erledigt. Nämlich, dass sie in der dritten Staffel eventuell als Kandidatin mitmacht: "Haben wir hier Ruth Moschner? In der Katze?", fragte sich jemand vergangene Woche.

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Carolin Kebekus, Ruth Moschner, Rea Garvey bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Didi Hallervorden, Sonja Zietlow und Bülent Ceylan bei "The Masked Singer"

© ProSieben/Marc Rehbeck Matthias Opdenhövel mit dem "The Masked Singer"-Nilpferd und -Alien

