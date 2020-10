Bei The Masked Singer wurde umgerüstet! Zwei Staffeln lang gehörte Moderatorin Ruth Moschner (44) zum Rateteam der beliebten Musik-Rätselshow und hatte dabei immer wieder bewiesen, einen ziemlich guten Riecher zu haben. Denn nicht nur einmal lag die Blondine mit ihren Vermutungen, wer unter den bunten Masken steckt, goldrichtig. In der aktuellen Staffel musste Ruth ihren Platz am Pult allerdings abgeben. Wie finden das die Fans? Immerhin gab es in der Vergangenheit nicht nur positive Kritik für sie.

Auf Twitter teilen sich die User jedenfalls in zwei Lager: Während die einen die 44-Jährige schmerzlich vermissen, sind andere von der neuen Besetzung aus Bülent Ceylan (44), Sonja Zietlow (52) und wechselnden Promi-Gästen total begeistert. Eine Sache fehlt dem TV-Publikum aber offenbar ganz besonders: Ruths VIP-Kontakte. In den vergangenen Ausgaben fiel sie immer wieder dadurch auf, mit einigen der demaskierten Sänger ziemlich gut befreundet zu sein. "Ich will Ruth Moschner und ihr Adressbuch wieder haben. Ich werde mich auch nicht mehr über sie aufregen" oder "Sie hat uns wenigstens mehr Hinweise gegeben als die Einspieler und wer von uns hat alle B- und C-Promis bei WhatsApp oder will sich deren Instagram ansehen? Denkt ihr Sonja und Bülent machen das für uns?", lauten nur zwei der vielen Kommentare im Netz.

Doch vielleicht müssen die Zuschauer gar nicht allzu lange auf ein Wiedersehen mit der TV-Bekanntheit warten. Die Gerüchteküche brodelt bereits und lässt annehmen, dass Ruth ihren Job vielleicht aus einem bestimmten Grund aufgeben musste. "Haben wir hier Ruth Moschner? In der Katze?", fragt sich jemand.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rea Garvey im "The Masked Singer"-Rateteam

Anzeige

ProSieben/ Willi Weber Das "The Masked Singer"-Rateteam, Herbst 2020

Anzeige

ProSieben/ Willi Weber Die "The Masked Singer"-Katze

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de