Maren Wolf (28) hat Neuigkeiten über ihren süßen Nachwuchs! Vor wenigen Wochen brachte die YouTuberin ihr erstes Kind zur Welt: Söhnchen Lyan River Wolf ist der ganze Stolz der Influencerin. Inzwischen ist Marens kleiner Mann schon zwei Monate alt. Dabei legt der Spross nicht nur optisch eine erstaunliche Entwicklung hin – auch auf der Waage hat sich einiges getan: Jetzt teilt Maren ganz stolz das Gewicht ihres Jungen mit.

Am vergangenen Dienstag stand für das Mutter-Sohn-Duo ein erneuter Routinebesuch beim Kinderarzt an. Dabei stellte sich heraus, dass der Kleine nicht nur kerngesund ist, sondern auch einen regelrechten Wachstumsschub durchlebt hat. "Er wiegt mittlerweile schon über sechs Kilogramm – und Kleidergröße 62 passt ihm bald auch nicht mehr", verriet Maren anschließend ihren Followern via Instagram.

Doch auch wenn die Zeit mit Kind für Neu-Mama Maren offenbar wie im Flug vergeht, sind an ihrem Körper noch Spuren ihrer Schwangerschaft zu erkennen, zu denen die Beauty aber steht. "Ich habe Dehnungsstreifen an meinen Brüsten und am Bauch. Das ist alles auch noch sehr weich", erklärte die 28-Jährige schon Anfang Oktober in einem YouTube-Clip.

Maren Wolf mit Söhnchen Lyan

Maren Wolf, Influencerin

Maren Wolf, 2020

