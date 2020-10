Bei Maren Wolf (28) und ihrem Sprössling Lyan River vergeht die Zeit offenbar wie im Flug! Anfang September hatte der Sohn der YouTuberin das Licht der Welt erblickt. Doch von wegen entspannte Kennenlernzeit: Kurz nach der Geburt stand für die Influencerin, ihren Gatten Tobias und den Knirps bereits der stressige Umzug in ihr neues Heim an. Die wichtigsten Meilensteine des Sohnemanns hat die Mama dennoch im Blick: Inzwischen ist der Kleine schon zwei Monate alt!

Via Instagram teilte Maren jetzt einen neuen Schnappschuss ihres Babys: Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht und einem weißen Kuschelhasen an seiner Seite lacht der Wolf-Nachwuchs in einem hellen Strampler vollkommen zufrieden in die Kamera. "Wie die Zeit vergeht. Mein großer Junge, heute bist du schon zwei Monate alt. Er hat sich in der kurzen Zeit so verändert", schrieb die Web-Bekanntheit zu der süßen Aufnahme. Und tatsächlich ist der kleine Mann im direkten Vergleich zu älteren Bildern schon deutlich gewachsen.

Doch nicht nur Marens Baby macht enorme Fortschritte in der Entwicklung – auch die Blondine bemerkt kurz nach der Entbindung bereits erste Veränderungen an ihrem Körper. "Nach acht Wochen passt mir endlich meine Jeans aus dem Kleiderschrank wieder", erzählte die frischgebackene Mutter stolz.

Instagram / marenwolf Maren Wolfs Sohn Lyan River, Oktober 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolfs Söhnchen Lyan River im Oktober 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTube-Star

