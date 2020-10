So ist Katy Perry (36) nur selten zu sehen! Seit so einigen Jahren gehört die Blondine zur absoluten Elite der Popsängerinnen. Dabei wird Katy nicht nur für ihre Musik gefeiert, sondern auch für ihren Style: Denn der ist meistens bunt, schrill und auffällig – und das immer in Kombination mit einem makellosen Make-up. Katys Verlobter Orlando Bloom (43) präsentierte seine Liebste nun von einer ganz anderen Seite: Er postete ein Pärchenselfie von der Couch – ganz ohne aufwendige Maske und Outfit-Wahl!

Zu Katys 36. Geburtstag veröffentlichte Orlando auf Instagram jetzt ein Posting – und das, obwohl er sich normalerweise auf Social Media eher zurückhält. Neben lieben Worte teilte er auch direkt eine ganze Reihe von privaten Pärchenfotos. Dabei sorgte eines für große Aufmerksamkeit: Auf einem doch recht verschwommenen Bild liegen Katy und Orlando – offenbar auf einem Sofa – Kopf an Kopf. Die "Roar"-Interpretin lässt es dabei ganz entspannt angehen: In einem schlichten grauen Top, mit ungestyltem Zopf und komplett ungeschminktem Gesicht grinst sie in die Kamera.

Wann das Bild entstanden ist, verriet der Schauspieler nicht. Gut möglich aber, dass sich Katy in den vergangenen Wochen vorwiegend in ihren eigenen vier Wänden bewegt hat. Denn Ende August durften die 36-Jährige und Orlando ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Seither dreht sich das Leben der Weltstars in erster Linie um Töchterchen Daisy.

ActionPress Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry in Australien

