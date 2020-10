Was ist dran an den Spekulationen? Seit Juli 2011 sind Jennifer Lopez (51) und Marc Anthony (52) bereits getrennt. Mittlerweile hat die 51-Jährige mit Alex Rodriguez (45) einen neuen Partner an ihrer Seite, mit dem sie auch verlobt ist. Ihr Ex-Ehemann hingegen ist noch Single, doch vor Kurzem wurde gemunkelt, dass der Sänger die Reality-TV-Darstellerin Evelyn Lozada daten soll. Nun hat Marc diese Gerüchte allerdings dementieren lassen!

Ein Sprecher des "Vivir Mi Vida"-Interpreten äußerte sich diese Woche gegenüber Us Weekly dazu: Er machte deutlich, dass alle Berichte, in denen Marc und Evelyn eine Beziehung angedichtet würden, falsch seien. Laut des Vertreters habe Marc dem "Basketball Wives"-Star und seiner Familie lediglich angeboten, in seinem Haus zu wohnen, während er weg war.

Datinggerüchte hatten die Runde gemacht, weil Evelyn mit ihren Kindern, der erwachsenen Tochter Shaniece und dem sechsjährigen Sohn Carl, zu Marc geflogen war. Außerdem teilten der 52-Jährige und die Beauty jeweils Schnappschüsse, auf denen deutlich zu erkennen war, dass sie sich im selben Haus aufhielten.

Getty Images Evelyn Lozada, Reality-TV-Star

Getty Images Marc Anthony in Miami, November 2018

Getty Images Evelyn Lozada in Dallas, Februar 2011

