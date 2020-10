Hat Marc Anthony (52) nach der Scheidung von Jennifer Lopez (51) etwa wieder eine neue Frau an seiner Seite? Schon seit Juli 2011 gehen die Musiker getrennte Wege und während die Sängerin die Hochzeit mit ihrem neuen Partner Alex Rodriguez (45) plant, ging Marc bisher als Single durchs Leben. Das scheint sich jetzt allerdings geändert zu haben: Der Künstler soll sich regelmäßig mit einer Dame treffen – und die ist keine Unbekannte!

Wie The Blast berichtet, soll Marc derzeit viel Evelyn Lozada unternehmen. Der Reality-TV-Star wurde vor allem durch seine Rolle im TV-Format "Basketball Wives" bekannt. Vor wenigen Tagen soll die TV-Bekanntheit sogar mit ihren Kindern, der erwachsenen Tochter Shaniece und dem sechsjährigen Sohn Carl, zu Marc geflogen sein, um gemeinsame Zeit in dessen Luxusvilla in Miami zu verbringen.

Einigen Fans der beiden Turteltauben dürfte das gute Verhältnis zwischen Evelyn und Marc allerdings schon längst aufgefallen sein. So machten im Netz schon mehrfach Dating-Gerüchte die Runde. Immerhin teilten der 52-Jährige und die Beauty jeweils Schnappschüsse, auf denen deutlich zu erkennen war, dass sie sich im selben Haus aufhielten.

Anzeige

Getty Images Evelyn Lozada, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Marc Anthony, Musiker

Anzeige

Instagram / evelynlozada Evelyn Lozada, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de