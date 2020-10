Lily Allen (35) denkt schon an den nächsten Beziehungsschritt! Bei der Sängerin und ihrem Liebsten David Harbour (45) ging alles ganz schnell: Erst im Oktober 2019 gab das Paar seine Beziehung bekannt, im Mai wurden dann Gerüchte um eine Verlobung laut und im September ging es in Las Vegas vor den Traualtar. Soll es in diesem Tempo etwa weitergehen? Lily verriet nun, dass sie und ihr Gatte einen klaren Wunsch nach gemeinsamen Kindern haben!

Die Mutter von zwei Töchtern – der neunjährigen Ethel und der siebenjährigen Marnie – wurde im Interview mit The Sunday Times ganz direkt gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, noch weiteren Nachwuchs in die Welt zu setzen. "Ich denke schon. Vor allem jetzt, wo Marnie so groß wird. Ich denke mir: 'Nein, meine Babys!'", erklärte sie der Zeitung. Lily liebe es nämlich, Babys um sich zu haben: "Ich vermisse es, dass kleine Terrorzwerge durch mein Haus laufen."

Dennoch: Ein wenig Zeit lassen wolle sie sich schon noch mit der Familiengründung mit ihrem David. Gerade gehe es ihr mental nämlich ziemlich gut. "Ich weiß nicht, ob ich meine Hormone zu diesem Zeitpunkt durcheinanderbringen sollte", stellte sie fest. Lily litt lange Zeit unter Depressionen und hatte heftige Drogenprobleme.

Anzeige

Instagram / lilyallen David Harbour und Lily Allen nach ihrer Hochzeit, September 2020

Anzeige

Getty Images Lily Allen und David Harbour bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Anzeige

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de