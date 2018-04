Er ist wieder umgezogen! Für seine YouTube-Follower drehte Sami Slimani (28) eine Roomtour durch sein neues Zuhause. Wie der Titel verrät, lebt der 28-Jährige jetzt offenbar in einem Penthouse in Berlin. Stolz führte der Make-up-Liebhaber seine Zuschauer durch seine vier Wände – die im Vergleich zu seiner letzten Bleibe um einiges größer sind. Vor acht Monaten hatte der Influencer noch in einem kleinen Zimmer gelebt. "Ja, ich wohne in einer ganz kleinen, durchschnittlichen Wohnung mit meiner Schwester, weil ich mich dazu entschieden habe, dass das für mich einfach besser ist. Ich muss nicht in einer riesigen Villa wohnen", erklärte Sami damals in einem Video.



