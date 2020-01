Ex-GNTM-Kanidatin Fata Hasanović (24) und ihren Freund Izet erwartet ein großes Abenteuer: Noch in diesem Jahr wollen die beiden nach Dubai auswandern. Als Bloggerin ist Fata beruflich nicht an einen Ort gebunden. Ihr Freund gibt seinen Job als Bauleiter auf und übernimmt ihr Management. Das Paar reizt nicht nur das gute Wetter, sondern auch die arabische Kultur. Doch das ist nicht die erste Auswanderungs-Überraschung: YouTube-Star Sami Slimani (29) wagte im vergangenen Sommer den gleichen Schritt!

Schon im Juni hat Sami Deutschland den Rücken gekehrt und ist nach Dubai gezogen. Er hat arabische Wurzeln und wollte seiner Kultur näher sein. Die neue Heimat birgt aber auch beruflichen Anreize, da es auf dem arabischen Markt noch nicht so viele Männer gäbe, die offen über Beauty oder moderne Maskulinität sprechen. Auch Fata ziehen geschäftliche Interessen in die Vereinigte Arabische Emirate. "Ich glaube man kann in Dubai in kürzester Zeit mehr erreichen, als in Deutschland", betont sie in ihrem YouTube-Video.

Mit Sami haben die beiden bereits ein bekanntes Gesicht vor Ort. Auch YouTuber Simon Desue (28) und seine Freundin Enisa Bukvic leben in Dubai und gehören zu Fatas und Izets Freunden: "Wir sind froh, dass wir schon so eine eigenen Crew dort haben."

Instagram / samislimani YouTouber Sami Slimani im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Verified Izet und Fata Hasanović

Anzeige

Getty Images Fata Hasanović und Sami Slimani, Februar 2017 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de