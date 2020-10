Noch eine weitere Promi-Dame will bei "Pretty in Plüsch" mit ihrem Gesang überzeugen! Am 27. November ist es endlich soweit: Sat.1 geht mit der neuen Gesangsshow an den Start. Bei der wollen sich sechs Stars – jeweils gemeinsam mit einer Puppe als Duettpartner – Runde um Runde bis ins Finale singen. Nun ist endlich klar, dass auch Jessica Paszka (30) mitmacht und auf den Show-Sieg hoffen darf!

In einer Sat.1-Pressemeldung wird nun verraten, dass neben Hardy Krüger jr. (52) auch die einstige Bachelorette mit von der Partie sein wird: Sie wird gemeinsam mit Plüsch-Lauch Kevin Puerro auftreten, hinter dem sich ein Profi-Sänger versteckt. Laut Jessica wirke Kevin zwar auf den ersten Blick etwas schüchtern – das täusche jedoch: "Aber der Lauch hat es faustdick hinter den Ohren. Musikalisch kann ich richtig viel von ihm lernen", erzählt sie und freut sich schon auf das bevorstehende Coaching: "Das wird sicher ein Riesenspaß!"

Der Lauch selbst ist ebenfalls ganz begeistert von seinem Teammitglied: "Jessica ist ein Traum für jeden Coach. Sie ist ja eigentlich Rosen gewohnt. Hoffentlich mag sie auch Lauch?!" Hardy wird mit keinem Gemüse auf der Bühne stehen, sondern mit der Maki-Puppe Polly – und singt zum allerersten Mal im TV: "Ich bin einfach froh, dass ich mit Polly eine so nette und liebenswerte Profi-Puppe an meiner Seite habe, die mir wertvolle Gesangstipps gibt und mir die Nervosität nimmt", verrät er.

„Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands“ ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

Anzeige

Getty Images Jessica Paszka beim Deutschen Comedy Preis 2017

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Mai 2020

Anzeige

Tabea Werner / Sat.1 Hardy Krüger jr. und Plüsch-Maki Polly bei "Pretty in Plüsch"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de