Was ist denn hier in Romeo Beckham (18) und Mia Regan gefahren? Die beiden Teenager sind ganz offenbar bis über beide Ohren verliebt. Auf Social Media turtelt der Sohn von Victoria (46) und David Beckham (45) mit seiner Liebsten, was das Zeug hält. Doch die verkuschelten Schnappschüsse hatten die beiden jetzt offenbar satt: Romeo und Mia teilten ein witziges Pärchenbild in einem ungewöhnlichen Look!

Auf Instagram postete Mia ein Foto, auf dem sie ihren Arm um ihren berühmten Freund legt. Das Ungewöhnliche daran: Mia hat sich einen Seidenschal um ihren Kopf gebunden und Romeo trägt Papilloten im Haar. So kennen ihre Follower die beiden sonst nicht. Ob sie sich damit schon auf Halloween vorbereiten oder einfach nur einen neuen Look ausprobieren wollten, ist nicht klar. Zu ihrem Pic schrieb Mia nämlich lediglich: "Unterschiedliche Emotionen". Dem Gesichtsausdruck der beiden nach zu urteilen, hat ihr kleines Styleexperiment aber eine Menge Spaß gemacht.

Während die Blondine sich für einen lustigen Insta-Beitrag entschieden hat, teilte ihr Freund ein etwas klassischeres Pärchenbild. Darauf sitzen die beiden bei einem Sonnenuntergang am Meer und strahlen in die Kamera. Dazu postete der 18-Jährige bloß ein Herz-Emoji.

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham im Oktober 2020

