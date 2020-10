Reiner Zufall oder hat sie sich damit verraten? Zwei Shows der aktuellen Staffel von The Masked Singer flimmerten bereits über die TV-Bildschirme – und schon jetzt gibt es zahlreiche Theorien, welcher Promi sich unter welcher Maske verstecken könnte. Bei einem Kandidaten sind sich die Zuschauer fast einig: Viele sind der Meinung, dass Sarah Lombardi (28) als Skelett die Bühne rockt. Haben die Fans mit ihrer Vermutung recht? Denn der Sängerin ist jetzt womöglich ein klitzekleines Malheur im Netz passiert.

Wie gewohnt gewährte Sarah ihrer Community auch am Dienstag in ihrer Instagram-Story Einblicke in ihren Alltag. Auch abends, als das Skelett bei "The Masked Singer" sein Können unter Beweis stellte, teilte die Musikerin ein kurzes Video, in welchem sie in ihrem Bett liegt und ihren Followern eine gute Nacht wünscht. Doch hat sie diese Clips eventuell erst vorproduziert und nur zur Ablenkung während der Show hochgeladen? Abwegig wäre das nicht, denn aufmerksamen Usern ist aufgefallen, dass Sarah den ganzen Tag lang ein und dieselbe Kette trug – bis auf abends, da zierte dann plötzlich ein ganz anderes Schmuckstück ihren Hals...

Gut möglich, dass die 28-Jährige ihre Accessoires am Abend auch einfach gewechselt hat, immerhin hat sie eine Kooperation mit einem Schmuckunternehmen. Doch auch andere Indizien sprechen dafür, dass sie das Skelett sein könnte. Hier ein kleiner Auszug der zahlreichen Hinweise, die zu Sarah passen würden: Die Zahl 13, die in einem Einspieler gezeigt wurde, könnte auf ihren 13. Platz beim Free ESC anspielen. Außerdem werden ein Boot und eine 85 auf einer Tafel eingeblendet – Sarah hatte in der 85. Folge bei Das Traumschiff einen Gastauftritt.

© ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Skelett

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Oktober 2020

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi

