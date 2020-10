Ganz klar: Heidi Klum (47) zählt zu den größten Halloween-Fans der gesamten Promiwelt! So hat die Germany's next Topmodel-Chefin sich in den vergangenen Jahren auf ihren kultigen Grusel-Partys immer wieder selbst übertroffen. Mal setzte sie auf außergewöhnlich schöne Verkleidungen, dann wieder auf absolut grauenerregende Looks. Doch welcher Aufzug war denn bisher der kreativste? Diese drei Halloween-Kostüme haben Heidis Fans am besten gefallen!

Die Promiflash-Leser hatten rund 20 Varianten zur Auswahl und sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: Von 1.776 Umfrageteilnehmern insgesamt (Stand: 30.Oktober, 10 Uhr) stimmte die Mehrheit von 25 Prozent (440 Votes) für den Astronauten und das Alien – eines ihrer Pärchenkostüme mit ihren Mann Tom Kaulitz (31). Auf Platz zwei landete Heidis legendäre Verkörperung der verführerischen Zeichentrickfigur Jessica Rabbit mit 20 Prozent der Stimmen (361 Votes). Platz drei belegt ein weiterer Partnerlook mit ihrem Gatten: Shrek und Fiona ergatterten immerhin 13 Prozent (226 Votes).

In diesem Jahr wird Heidi erstmals seit zwei Jahrzehnten keine Halloween-Sause schmeißen. Der Grund: die aktuelle Gesundheitskrise! Doch das heißt offenbar nicht, dass die 47-Jährige auch auf ein weiteres Kostüm-Highlight verzichten will: Im Netz deutete sie [Artikel nicht gefunden] bereits einen weiteren Hammer-Look an.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Hallowenn 2018

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2015

Getty Images Heidi Klum

