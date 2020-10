Paris Hilton (39) hatte in den vergangenen Jahren viel Pech in der Liebe. Erst 2018 löste sie ihre Verlobung mit ihrem Ex Chris Zylka (35) auf. Seit einem Jahr hat das It-Girl mit dem Unternehmer Carter Reum aber wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Erst kürzlich kamen Spekulationen über eine mögliche Verlobung auf. Da wundert es kaum, dass Paris ihrem Schatz zum Jahrestag eine rührende Liebeserklärung macht!

"Und dann kam eines Tages mein Prinz Charming in mein Leben. Ich habe mir etwas gewünscht und du bist wahr geworden", beginnt die Hotelerbin ihren romantischen Beitrag auf ihrer Instagram-Seite. Dazu teilt sie einen Schnappschuss der beiden, auf dem Carter ihr einen Kuss auf die Stirn gibt. "Alles Gute zum Jubiläum meine Liebster! Ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Bis ins Unendliche und darüber hinaus. Für immer und ewig", schließt die 39-Jährige ihr Posting zum Einjährigen mit ihrem Partner ab.

Dass Paris und Carter sich aber schon deutlich länger kennen als ein Jahr, verriet sie vor Kurzem gegenüber dem People: "Ich kenne ihn schon seit 15 Jahren." Bei einem gemeinsamen Thanksgiving-Essen, welches von Carters Schwester organisiert wurde, soll es dann aber endlich zwischen den beiden gefunkt haben.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Freund Carter Reum

