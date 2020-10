Dieses Posting rührt zu Tränen! Vor zwei Wochen teilte Ashley Cain eine schreckliche Nachricht mit seinen Fans: Seine wenige Wochen alte Tochter Azaylia leidet an einer seltenen und gleichzeitig aggressiven Form von Leukämie. Für den ehemaligen UK-Ex on the Beach-Kandidaten ist trotzdem klar: Seine Tochter wird wieder gesund! Wie stark sein Kampfgeist – und das seines Babys ist – zeigt er nun mit einem rührenden Clip.

Auf seinem Instagram-Profil teilt Ashley ein Video von sich und seiner kleinen Tochter. Während sie im Krankenbett liegt, redet er ihr motivierend zu. "Gott gibt seine härtesten Kämpfe seinen stärksten Soldaten", sagt er zu Azaylia, die aufgeweckt vor sich hin strampelt. Dann betont er, immer an ihrer Seite zu bleiben. Als Ashley sagt, dass sie es gemeinsam schaffen werden, reagiert das Baby mit einem Geräusch, das wie eine Zustimmung klingt. "Hast du gerade 'Ja' gesagt? Oh, du hast grad geantwortet", freut der Vater sich und drückt der Kleinen einen Schmatzer auf den Mund.

Aufgeben war für Ashley und seiner Partnerin Safiyya Vorajee offenbar von Anfang an keine Option. "Dieser Weg wird schwer werden, Süße. Aber ich setze all meine Hoffnung in dich, mein kleines Mädchen. Du bist eine Kämpferin", betont die Mutter der kleinen Azaylia.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Tochter im Krankenhaus

Instagram / dollface_barbiie Safiyya Vorajee und Ashley Cain mit ihrer Tochter

