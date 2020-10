Ashley Cain teilte vor Kurzem eine schockierende Neuigkeit mit seinen Fans: Bei Azaylia, der wenige Monate alten Tochter des ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten, wurde eine seltene und gleichzeitig aggressive Form von Leukämie diagnostiziert. Schon zuvor ging es der Kleinen bereits sehr schlecht. Doch bis zur der jetzigen Diagnose verstrich einige Zeit, denn die Ärzte deuteten die Symptome zunächst falsch!

Aus diesem Grund nutzt der Reality-TV-Star nun seinen Instagram-Account, um andere Eltern zu warnen: "Meine Tochter war dreimal bei den Ärzten, bevor wir den Rettungsdienst anriefen. Jedes Mal schickten sie uns weg, weil sie dachten, unsere Tochter hätte die üblichen Probleme, die Babys so haben." So sollen die Ärzte gesagt haben, dass der Magen seiner Tochter schmerze, weil sie Koliken habe oder an Verstopfung leide – doch in Wahrheit habe sie die ganze Zeit schon Leukämie gehabt. Deswegen lautet Ashleys wichtiger Appell: "Wenn euer elterlicher Instinkt euch sagt, dass etwas nicht stimmt, stellt sicher, dass ihr wirklich alles tut, um dem nachzugehen – selbst wenn euer Hausarzt das zunächst nicht ernst nimmt."

Sie hätten die Dinge zum Glück selbst in die Hand genommen – wenn sie es nicht getan hätten, dann würden sie vielleicht immer noch denken, dass ihre Tochter bloß eine Erkältung habe. Jetzt gehe es darum, stark zu bleiben: "Vielen Dank für eure Unterstützung und eure Gebete, denn jeden Tag spüren wir die Energie und nutzen sie, um einen weiteren Kampf zu gewinnen."

Instagram / mrashleycain Safiyya Vorajee, Azaylia und Ashley Cain

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia

Instagram / mrashleycain Ashley Cain, Reality-TV-Star

