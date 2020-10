Jetzt kann von den Besten gelernt werden! Seit diesem Jahr boomt weltweit das Geschäft mit E-Learning-Services – schließlich lässt die aktuelle Gesundheitslage viele Menschen auf digitalen Unterricht zurückgreifen. Auf verschiedenen Online-Plattformen werden Kurse in den unterschiedlichsten Kategorien wie Kochen, Sprachen oder sogar Quantenphysik angeboten. Ein neues britisches Lernprogramm verspricht nun Unterricht von erstklassigen Stars – unter anderem schlüpft Helena Bonham Carter (54) in die Lehrerrolle!

Die neue Online-Plattform BBC Maestro wirbt nun mit ihrem Programm. Von Kochkursen über kreatives Schreiben bis hin zu Schauspielunterricht verfügt der britische Anbieter über ein breites Spektrum an Seminaren. Und diese Lehrgänge werden nicht von irgendwem durchgeführt – Harry Potter-Schauspielerin Helena Bonham Carter und Take That-Star Gary Barlow (49) gehören zu den berühmten Dozenten. Gary, der Songwriting unterrichten wird, ist gespannt auf die neue Aufgabe: "Ich hoffe wirklich, dass euch mein Kurs inspirieren wird!"

BBC Maestro tritt jedoch gegen starke Web-Konkurrenz an: Bereits 2014 ging der amerikanische Anbieter Masterclass an den Start. Die Plattform verfügt über Kurse von Prominenten wie Sängerin Christina Aguilera (39), Star-Regisseur Martin Scorsese (77) und Kult-Koch Gordon Ramsay (53). Für die Kurse aus Großbritannien zahlt man zwischen 23 und 90 Euro, während der US-Anbieter für 200 Euro im Jahr Zugriff auf über 85 verschiedene Weiterbildungen gewährleistet.

Getty Images Gary Barlow, Sänger

Getty Images Martin Scorsese in London, 2019

Getty Images Gordon Ramsay, Koch

