Ohne Take That: Gary Barlow geht wieder solo auf Tour

Der Sänger Gary Barlow (53) hat eine große Tournee durch Großbritannien und Irland für das Jahr 2025 angekündigt. Mit seiner "The Songbook Tour" wird er ab April 2025 insgesamt 41 Konzerte geben, beginnend auf der Isle of Man, wie Mirror berichtete. Fans dürfen sich auf Auftritte an einigen der berühmtesten Veranstaltungsorte freuen, darunter zwei Abende in der Londoner Royal Albert Hall im Mai. Der Vorverkauf für die Tickets startet Ende November.

Während der Tour wird Gary sowohl die größten Hits seiner Band Take That als auch Songs aus seinen sechs Soloalben präsentieren. Die Konzerte sollen laut einer Pressemitteilung seine Stellung als einer der erfolgreichsten Songschreiber und Musikproduzenten Großbritanniens feiern. Neben seiner Arbeit mit Take That hat Gary auch für Künstler wie Shirley Bassey und Elton John (77) geschrieben und kürzlich zusammen mit Jin (31) von BTS an dem Song "Running Wild" gearbeitet.

Gary, der mit seiner Frau Dawn Andrews drei Kinder großzieht, hat in seiner langen Karriere weltweit über 45 Millionen Platten verkauft und acht BRIT Awards erhalten. Seine Leidenschaft für Musik begann schon in jungen Jahren, und er ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der britischen Musikszene. Die bevorstehende Tour bietet ihm die Gelegenheit, eine persönliche Reise durch seine musikalische Laufbahn mit seinen Fans zu teilen.

Getty Images Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange, Mark Owen und Robbie Williams von Take That, 2018

Instagram / officialgarybarlow Gary Barlow und Dawn Andres im Juni 2022

