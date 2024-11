Gary Barlow passt Ernährung an Diabetes erkrankte Ehefrau an

Gary Barlow (53) liebt eigentlich die italienische Küche. Gerichte wie Pizza oder Nudeln kommen bei ihm zuhause aber nicht mehr auf den Tisch. Grund dafür ist die Krankheit seiner Ehefrau: Dawn Andrews leidet an Diabetes. Zwölf Jahre lebt sie nun schon mit dieser Diagnose. Inzwischen hat sich die Ernährung der Familie komplett an ihren Diätplan angepasst – auch wenn es eine Weile gedauert hat, sich damit zurechtzufinden. "Als Dawns Diabetes diagnostiziert wurde, dauerte es ewig. Ich sprach mit so vielen Menschen darüber, aber ich dachte mir immer wieder: 'Wie zur Hölle bekomme ich Geschmack ins Essen'", erzählte er nun lachend im Podcast "Table Manners".

Manchmal sind die naheliegendsten Lösungen wohl die einfachsten: "Langsam habe ich es raus, aber du wirst lachen, weil ich so lange gebraucht habe, um darauf zu kommen. Gewürze – so bekommen wir Geschmack ins Essen." Da die Lust auf Pasta ab und zu doch mal groß gewesen sei, habe sich das Paar auch schon an glutenfreien Nudelprodukten versucht. Damit könne sich der ehemalige Take That-Star aber nicht anfreunden: "Inzwischen haben wir festgestellt, dass das meiste glutenfreie Zeug schlechter für dich ist als das mit Gluten. Das Entfernen von Zucker bedeutet oft 'wir haben eine Menge Mist dazugegeben'." Statt der mediterranen Köstlichkeiten koche der Musiker nun öfter asiatisch.

Schon viele Jahre gehen Dawn und der 53-Jährige als Paar durchs Leben. Seit 2000 sind sie verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Ihre erste Begegnung war aber schon viel früher: 1988 drehte Gary ein Musikvideo für das seine Zukünftige als Tänzerin gebucht war. Daraufhin kreuzten sich ihre Wege immer wieder, bis der Boygroup-Star am Ende einer Partynacht all seinen Mut zusammen nahm, wie er zu Gast bei "Table Manners" erzählte. "Das ist es, ich tue es jetzt", habe er sich gedacht, bevor er den Arm um Dawn legte und ihr einen Kuss gab.

Getty Images Gary Barlow, "Take That"-Star

Getty Images Gary Barlow und Dawn Andrews im Jahr 2012

