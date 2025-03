Kaum zu Hause: Gary Barlow bekommt Ärger von seiner Frau

Gary Barlow (54) erzählt in einem Gespräch mit der BBC von Spannungen in seinem Privatleben. Seine Frau Dawn Andrews habe ihm eine "gelbe Karte" gegeben, da der Take That-Frontmann im letzten Jahr kaum zu Hause gewesen sei. "Es war ein wirklich mieses Jahr für zu Hause", gibt der Sänger zu und erklärt, dass Dawn ihn während einer Tour in Asien zur Rede gestellt habe. Als sie gefragt habe, wo er sei, habe er ihr zunächst den Tourplan ans Herz gelegt – doch ihre Geduld sei verständlicherweise irgendwann am Ende gewesen. "Sie wollte wissen, wann ich endlich nach Hause komme. Es waren noch vier Wochen", erinnert sich Gary.

Der Musiker ist seit 2000 mit Dawn verheiratet und die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Oft muss die Familie zurückstecken, während Gary mit seinen Bandkollegen Mark Owen (53) und Howard Donald (56) auf Tour ist. Zuletzt standen Take That bei einer Veranstaltung in London auf der Bühne, während ihre Hits auch ein neues Publikum begeistern. Besonders "Greatest Day" erlebt dank des Films "Anora", der gerade erst den Oscar als "Bester Film" gewann, eine beachtliche Renaissance. Die Band performte das Lied sogar bei den BAFTAs, was Gary als "unglaublich aufregend" beschrieb. "Es ist erstaunlich, wie Musik immer wieder neue Leben finden kann", sagte er gegenüber GQ.

Abseits des Rampenlichts genießt Gary das Familienleben und die Zeit mit seiner Frau und den Kindern. Dawn, eine ehemalige Tänzerin, lernte Gary während der Take-That-Tour in den 90er-Jahren kennen, als sie als Background-Tänzerin für die Band arbeitete. Mittlerweile sind sie seit über zwei Jahrzehnten ein Paar und die gemeinsame Zeit ist für beide wertvoller denn je. Gary scheint seine Prioritäten inzwischen im Blick zu halten, denn laut eigener Aussage arbeitet er daran, die Versäumnisse des vergangenen Jahres wiedergutzumachen. "Ich sammle derzeit zu Hause fleißig Punkte", erzählt er lachend in der BBC-Radioshow.

Getty Images Gary Barlow und Dawn Andrews im Jahr 2012

Instagram / officialgarybarlow Gary Barlow mit seiner Familie

